MEMLEKET SOFRASI - Çorti Aşı

İBRAHİM YALDIZ/ÖZKAN BİLGİN - Muş'ta kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaretli çorti aşı, besleyici ve bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle yöre sakinleri tarafından beğenilerek tüketiliyor.





Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Muş'un coğrafi işaretli çorti aşı yapımı anlatıldı.



Yörede "çorti" olarak adlandırılan lahana turşusu ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel yemek, özellikle davet sofralarında ve soğuk kış günlerinde tercih ediliyor.



Yemeğe, kentte yetiştirilen lahananın fermente edilmesiyle hazırlanan turşu farklı bir aroma katıyor. Turşu suyu sayesinde bağışıklığı güçlendirmesi ve besleyici özellikleriyle öne çıkan yemek, hasta olan kişilere de "şifa niyeti"ne ikram ediliyor.



Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Dr. Öğretim Üyesi Okan Türk, AA muhabirine, çorti aşının Muş'un geleneksel yemeklerinden biri olduğunu söyledi.



Çorti aşının geçmişten bugüne en önemli lezzetler arasında yer aldığını ifade eden Türk, şöyle devam etti:



"Daha çok şifa niyetine yapılan Çorti Aşı, Muş'un geleneksel ürünlerinin kullanıldığı bir yemek. Muş'ta ağırlıklı olarak lahana üretiliyor. Muş'un lahanası meşhur ve küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Bunlar yemeğimizin ana ürünleri, lahana ve kuzu eti. Bundan dolayı Muş'ta bu yemek çok yapılıyor. Genellikle davet sofralarında ve şifa niyetine kış mevsiminde sofraları süslüyor. Ailede eğer hasta birisi varsa onun bağışıklık sistemini yükseltmek için daha çok yapılır çünkü turşuyla yapılan bir yemek. Bu da insanların bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda et ağırlıklı bir yemek. Bundan dolayı enerji değeri de yüksek."



Çortinin Muş'a özgü yapılan bir lahana turşusu olduğunu anlatan Türk, şunları kaydetti:





"Çorti turşusunu diğer turşulardan ayıran özellikleri var. Diğer turşular soğuk fermantasyon yöntemiyle yapılırken çorti sıcak mayalama yöntemiyle yapılır. Önce lahanayı satırla küçük küçük kıyarız. Daha sonra cam bir kavanozun içine mayalanmayı sağlamak için biraz nohut, bir parça ekmek bırakırız. Üzerine lahanalarımızı bırakırız. Daha sonra üzerine kaya tuzu ve ılık su ekleriz. Ilık su bırakmamızın sebebi mayalanmanın artırılmasıdır. Diğer turşular soğuk suyla yapılırken bunda mayalamayı desteklemek için ılık su kullanılır."



Çorti Aşı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:



Malzemeler (8 kişilik)



5-6 su bardağı kadar çorti turşusu

1,5 kilogram kemikli kuzu eti

2 su bardağı den (aşurelik buğday)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

2 su bardağı çorti turşusu suyu

4 su bardağı içme suyu

Yapılışı

