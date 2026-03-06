Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Çorti Aşı

        İBRAHİM YALDIZ/ÖZKAN BİLGİN - Muş'ta kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaretli çorti aşı, besleyici ve bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle yöre sakinleri tarafından beğenilerek tüketiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:22 Güncelleme:
        MEMLEKET SOFRASI - Çorti Aşı

        İBRAHİM YALDIZ/ÖZKAN BİLGİN - Muş'ta kış sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden coğrafi işaretli çorti aşı, besleyici ve bağışıklığı güçlendirici özelliğiyle yöre sakinleri tarafından beğenilerek tüketiliyor.


        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında, Muş'un coğrafi işaretli çorti aşı yapımı anlatıldı.

        Yörede "çorti" olarak adlandırılan lahana turşusu ve kuzu etiyle hazırlanan geleneksel yemek, özellikle davet sofralarında ve soğuk kış günlerinde tercih ediliyor.

        Yemeğe, kentte yetiştirilen lahananın fermente edilmesiyle hazırlanan turşu farklı bir aroma katıyor. Turşu suyu sayesinde bağışıklığı güçlendirmesi ve besleyici özellikleriyle öne çıkan yemek, hasta olan kişilere de "şifa niyeti"ne ikram ediliyor.

        Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Dr. Öğretim Üyesi Okan Türk, AA muhabirine, çorti aşının Muş'un geleneksel yemeklerinden biri olduğunu söyledi.

        Çorti aşının geçmişten bugüne en önemli lezzetler arasında yer aldığını ifade eden Türk, şöyle devam etti:

        "Daha çok şifa niyetine yapılan Çorti Aşı, Muş'un geleneksel ürünlerinin kullanıldığı bir yemek. Muş'ta ağırlıklı olarak lahana üretiliyor. Muş'un lahanası meşhur ve küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Bunlar yemeğimizin ana ürünleri, lahana ve kuzu eti. Bundan dolayı Muş'ta bu yemek çok yapılıyor. Genellikle davet sofralarında ve şifa niyetine kış mevsiminde sofraları süslüyor. Ailede eğer hasta birisi varsa onun bağışıklık sistemini yükseltmek için daha çok yapılır çünkü turşuyla yapılan bir yemek. Bu da insanların bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda et ağırlıklı bir yemek. Bundan dolayı enerji değeri de yüksek."

        Çortinin Muş'a özgü yapılan bir lahana turşusu olduğunu anlatan Türk, şunları kaydetti:


        "Çorti turşusunu diğer turşulardan ayıran özellikleri var. Diğer turşular soğuk fermantasyon yöntemiyle yapılırken çorti sıcak mayalama yöntemiyle yapılır. Önce lahanayı satırla küçük küçük kıyarız. Daha sonra cam bir kavanozun içine mayalanmayı sağlamak için biraz nohut, bir parça ekmek bırakırız. Üzerine lahanalarımızı bırakırız. Daha sonra üzerine kaya tuzu ve ılık su ekleriz. Ilık su bırakmamızın sebebi mayalanmanın artırılmasıdır. Diğer turşular soğuk suyla yapılırken bunda mayalamayı desteklemek için ılık su kullanılır."

        Çorti Aşı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (8 kişilik)

        • 5-6 su bardağı kadar çorti turşusu
        • 1,5 kilogram kemikli kuzu eti
        • 2 su bardağı den (aşurelik buğday)
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 yemek kaşığı biber salçası
        • 2 orta boy soğan
        • 2 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
        • 1 tatlı kaşığı pul biber
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 2 su bardağı çorti turşusu suyu
        • 4 su bardağı içme suyu

        Yapılışı

        1. Düdüklü tencereye tereyağı ve üzerine sıvı yağ eklenir.
        2. Kemikli etler mühürlenmek üzere tencereye alınır ve rengi değişinceye kadar kavrulur.
        3. Soğanlar küp küp doğranarak tencereye ilave edilir ve pembeleşinceye kadar pişirilir.
        4. Çorti, aşurelik buğday, pul biber, tuz, salça, çorti suyu ve içme suyu tencereye eklenir.
        5. 40-45 dakika kadar kısık ateşte pişirilir.
        6. Sıcak olarak servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

