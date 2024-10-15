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        Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında bilgilendirme standı kuruldu

        Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi'nde bilgilendirme standı kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:20 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:48
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        Muş'ta "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında bilgilendirme standı kuruldu
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        Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe Projesi" kapsamında Muş Alparslan Üniversitesi'nde bilgilendirme standı kurdu.

        Terör, Güvenlik, Asayiş, Toplum Destekli ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı stantlarda, 1343 öğrenciye, dolandırıcılık, terör, siber suçlar, sosyal medya kullanımı, bağımlılık ve Kadın Destek Programı (KADES) hakkında bilgiler aktarıldı.

        Polis ekipleri, bilgilendirdikleri öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve hediyeler verdi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitelerinin şehirle iyi ilişkiler kurma noktasında yoğun bir motivasyona sahip olduğunu söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün de önemli paydaşlarından biri olduğunu belirten Alican, "Sürekli düzenlediğimiz faaliyet ve programlarda emniyet müdürlüğümüzden yetkili arkadaşlarımızı üniversitemizde ağırlıyoruz. Kendileriyle çeşitli eğitimler, konferanslar, paneller yapıyoruz. Daha önce bağımlılıkla ilgili panelimiz oldu. Özellikle terörle alakalı bilgilendirme ve önleme faaliyetleri noktasında çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

        Bilgilendirmenin dışında polislerin öğrencilerle sohbet ettiğini anlatan Alican, bir hafta sonra aynı standın merkezdeki üniversite yerleşkesinde de kurulacağını bildirdi.

        Varto, Bulanık ve Malazgirt'te de stantlar kurularak bütün üniversite öğrencilerini bilgilendireceklerini kaydeden Alican, "Önümüzdeki dönemde de yine benzer faaliyetler yapacağız. Gezi programları, sohbetler, film izleme seansları gibi sosyal ve kültürel faaliyetleri daha yoğun yapacağız. Bu şekilde hem öğrencilerimiz bir anlamda bilgilenmiş olacak hem de emniyet teşkilatıyla ilişkilerimizi daha iyi seviyelere çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

        Fen Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Hanım Okta ise özellikle terörle mücadele konusu başta olmak üzere yapılan bilgilendirme faaliyetinin çok önemli olduğunu belirtti.

        Polislerin öğrencileri detaylı şekilde bilgilendirdiğini bildiren Okta, "KADES uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Ne kadar hızlı şekilde bize ulaşabileceklerini anlatarak bizi güvende hissettirdiler." dedi.

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