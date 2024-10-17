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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dünyanın dört bir yanında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde zulüm ve sömürü var. Bunların engellenebilmesi İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasından geçiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 22:30 Güncelleme: 17.10.2024 - 22:33
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Dünyanın dört bir yanında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde zulüm ve sömürü var. Bunların engellenebilmesi İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasından geçiyor." dedi.

        Muş'taki programları kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Erbakan, Korkut ve Hasköy ilçelerindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret ettiklerini söyledi.

        Muş'un Refah Partisi döneminde oy rekoru kırdıkları illerden biri olduğunu belirten Erbakan, kentte bulunmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi.

        Muşluların önceki dönemlerde olduğu gibi bugün de Milli Görüş'e ilgi gösterdiğini ifade eden Erbakan, kentte yaptıkları ziyaretler sırasında halkın desteğinin her geçen gün arttığına şahitlik ettiklerini anlattı.

        Türkiye'de ahlaki ve manevi anlamda geriye gidiş problemiyle karşı karşıya olduklarını savunan Erbakan, "Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek bir neslin yetiştirilmesi gerekiyor. Yoksa şiddetten, uyuşturucudan, adam öldürmekten, yolsuzluktan, rüşvetten, hırsızlıktan başınızı alamazsınız." diye konuştu.

        Ahlaki erozyona katkı sağlayan medyadaki yayınların ülkenin kültürüne, değerlerine, tarihine uygun hale getirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

        "Dünyada huzurun ve barışın adaletin tesis edilmesini istiyoruz. Gazze'yi görüyorsunuz. Şimdi bu canavar siyonist, katil rejim, Lübnan'a saldırıyor ve yerle bir ediyor. Dünyanın dört bir yanında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde zulüm ve sömürü var. Bunların engellenebilmesi İslam aleminin birlik ve beraberlik içinde olmasından geçiyor. Bu ateş çemberi adım adım Türkiye'ye doğru geliyor. Allah vermesin sırada İran ve Türkiye var. Hem İslam alemindeki akan kanı durdurmak hem de Türkiye'nin bekası ve güvenliği için mutlaka İslam aleminin bir araya gelmesi lazımdır. Bunun için de Türkiye'nin dış politikasını bu şekilde yönetmesi ve sürdürmesi gerekiyor."

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey, Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, MKYK üyesi Sadık Çat, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemal Yurtlu ile partililer katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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