Bulanık'ta Muhtarlar Günü kutlandı

Öğretmen Ferdi Baykara, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

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