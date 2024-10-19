Bulanık'ta Muhtarlar Günü kutlandı
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Öğretmen Ferdi Baykara, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Fotoğraf çekimiyle tamamlanan programa, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, kurum amirleri, sivil toplum örgütleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
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