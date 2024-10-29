Bulanık'ta öğrenciler Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel koreografi hazırladı

Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, "Cumhuriyet'imizin 101. yılını kutluyoruz. Öğrencilerin 101. yıl koreografisi dron ile görüntülendi. Buna ilişkin etkinlik düzenlemek istedik. Koreografinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bulanık Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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