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        Muş'ta gençler "mutluluk" yolculuğuyla 11 bin 650 çocuğa ulaştı

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, çocukları mutlu edebilmek için çıktıkları yolculukta bu yıl 83 köyü ziyaret ederek, 11 bin 650 çocuğun eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:04
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        Muş'ta gençler "mutluluk" yolculuğuyla 11 bin 650 çocuğa ulaştı
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, çocukları mutlu edebilmek için çıktıkları yolculukta bu yıl 83 köyü ziyaret ederek, 11 bin 650 çocuğun eğlenceli bir gün geçirmelerini sağladı.

        Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü, kırsaldaki çocuklar için "Gençlik Merkezim Her Yerde", "Köy Çocukları Sanatla Buluşuyor", "Köy Çocukları Zeka Oyunları Öğreniyor" ve "İyilik Ağacı" projelerini hayata geçirdi.

        Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü gençler, hazırlanan projeler kapsamında yıl başından bu yana 83 köyde 11 bin 650 çocuğa ulaştı.

        Liderler ve gönüllüler, gittikleri köylerde yüzlerini boyadıkları çocuklarla, zeka ve geleneksel oyunları oynadı, sinema gösterimi ve sanatsal etkinlikler yaptı.

        Son durakları merkeze 55 kilometre uzaklıktaki Üçsırt köyü olan gençler, çocuklarla okul bahçesinde canlı müzik eşliğinde halay çekti ve oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

        Gün boyunca gönüllerince eğlenen çocuklara patlamış mısır, limonata, kek ve meyve suyu ikram eden gençler, yanlarında götürdükleri hediyeleri de onlara dağıttı.

        - "Öğretmenlerimize de moral oluyor"

        Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, merkezdeki gençlerin Gençlik Merkezindeki faaliyetlere ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Gençlik Merkezi'ne gelme durumu olmayan köylerdeki çocuklar için birçok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Mobil Gençlik Merkezi aracımızla çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Onlara film izlettiriyoruz ve tiyatro gösterileri yapıyoruz. Zeka oyunlarıyla, yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisinin yanı sıra sanatsal kurslarla onları doyasıya eğlendiriyoruz. Amacımız çocuklarımıza dokunmak ve bir nebze de olsa bu imkanlardan istifade etmelerini sağlamaktır. İnanıyoruz ki her gittiğimiz köyde gençlerimiz, çocuklarımız birçok aktiviteyi yeni öğreniyor. Köy okullarındaki öğretmenlerimize de moral oluyor."

        Bu faaliyetlerle Muş'ta 83 köyde etkinlik yaptıklarını anlatan Taşdemir, "11 bin 650 kardeşimize ulaştık. Kilometrelerce yol kat ederek gönüllü gençlerimizle ve liderlerle köylere gidiyoruz. 7'den 70'e herkese dokunmak, onların gönüllerine girmek, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz." dedi.

        - "Çalışmamızın öznesini 'mutluluk' oluşturuyor"

        Gençlik lideri Bülent Çakı ise tek amaçlarının köylere giderek çocukları mutlu etmek olduğunu belirtti.

        20 gençle gittikleri köylerde çocuklarla oyunlar oynadıklarını, etkinlikler yaptıklarını dile geçiren Çakır, "Kilometrelerin bizim için hiçbir önemi yok. 100 kilometre de olsa, 150 kilometre de olsa önemli değil. Yeter ki orada mutlu edebileceğimiz bir çocuk olsun. Biz oraya koşarak gidiyoruz. Muş'un 83 köyünde faaliyet yaptık ve binlerce çocuğa ulaştık. Çalışmamızın öznesini 'mutluluk' oluşturuyor. Ben de köyde büyüdüm ve köyde okudum. Çocukların gözlerindeki mutluluk beni geçmişe götürüyor." diye konuştu.

        Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi Yusuf Atılmış da yaklaşık 2 yıldır Muş Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak faaliyetlere katıldığını belirtti.

        Çocuklarla eğlenceli zaman geçirdiklerini anlatan Atılmış, "Bugünkü etkinliğimizde farklı istasyonlar kurduk. Bu istasyonlarda çocukların nasıl oynaması gerektiğini öğrettik. Daha sonra onlarla oyunlar oynadık, halay çektik. Çocukları mutlu görünce en az onlar kadar mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Üniversite öğrencisi Rabia Toprak, en büyük amaçlarının çocukları eğlendirmek olduğunu bildirerek, "Bugün palyaço kıyafeti giydim ve çocukları eğlendiriyorum. Onların mutluluğu hepimizin yüzünü güldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Köydeki çocuklar da ağabeyleri ve ablalarının düzenledikleri etkinliklere katılarak eğlendiklerini ve unutamayacakları bir gün geçirdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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