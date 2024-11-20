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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ne devam etti

        Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:23 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:23
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        Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ne devam etti
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        Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak isteyen aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

        Her hafta çarşamba günleri DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, bu hafta da yaptıkları eylemde çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Alaattin Koçhan, evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

        Oğlunun 9 yıl önce Bursa'dan kandırılarak götürüldüğünü belirten Koçhan, "Terör örgütü PKK'dan ve DEM Parti'den oğlumu istiyorum. Oğlum neredeyse artık bıraksınlar, artık dayanamıyorum. Onlardan korkmuyorum." dedi.

        Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Koçhan, "Ersin, sesimi duyuyorsan gel. Kimseden korkma, devlete sığın. Devletten başka senin sığınacağın bir yer yok. Sizi maşa olarak kullanıyorlar. Bir gün öldürüp bir taşın dibine bırakıp gidecekler." diye konuştu.

        Annelerden Şahinaz Özcan da yıllardır oğlundan haber alamadığını dile getirerek, "Eylemimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ben oğlumu DEM Parti’den ve PKK'dan istiyorum. Bizim evlatlarımızdan başka bir talebimiz yok. Atilla, sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Devletimiz bir, bayrağımız bir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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