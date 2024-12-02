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        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:19 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:19
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        Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, hayattan asla umudunu kesmeyerek yaşama sevinciyle etrafına ışık saçan engelli bireylerinin her daim dimdik ayakta durmayı başardığını belirtti.

        Bireylerin herhangi bir ayrım ve sınıflandırmaya tabi tutulmadığı, ortak hedefler etrafında kenetlendiği yerlerde huzur ve mutluluğun toplumun geneline hakim olacağını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Her konuda engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteren devletimiz, onların sorunlarının çözümünü önceleyen bir anlayışla son yıllarda önemli çalışmalar yürütmüş, sosyal hayatta daha çok yer almaları için imkanlarını seferber etmiştir. Bu doğrultuda, eğitimden evde bakım hizmetlerine kadar pek çok konuda engellilerimizin sorunlarına çözüm olmak, toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarını artırmak için adımlar atılmıştır."

        Çakır, engelleri inanç ve azimle aşan engellileri tebrik ederek, huzur ve mutlu yaşam temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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