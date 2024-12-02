Muş Valisi Çakır'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, hayattan asla umudunu kesmeyerek yaşama sevinciyle etrafına ışık saçan engelli bireylerinin her daim dimdik ayakta durmayı başardığını belirtti.

Bireylerin herhangi bir ayrım ve sınıflandırmaya tabi tutulmadığı, ortak hedefler etrafında kenetlendiği yerlerde huzur ve mutluluğun toplumun geneline hakim olacağını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Her konuda engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteren devletimiz, onların sorunlarının çözümünü önceleyen bir anlayışla son yıllarda önemli çalışmalar yürütmüş, sosyal hayatta daha çok yer almaları için imkanlarını seferber etmiştir. Bu doğrultuda, eğitimden evde bakım hizmetlerine kadar pek çok konuda engellilerimizin sorunlarına çözüm olmak, toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarını artırmak için adımlar atılmıştır."