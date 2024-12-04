Muş'ta sporcular özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi

Muş Spor Kulübü sporcuları, özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

Kulübün teknik heyeti ve sporcuları, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle bir araya gelen sporcular, çocuklara forma ve atkı hediye etti.

Teknik Direktör Fatih Çardak, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle çocuklarla buluştuklarını söyledi.

Çardak, "Engelleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sürekli onların yanında olmamız lazım. Bu farkındalığı bütün topluma kazandırmamız gerekiyor. Bu vesileyle her daim onların yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz." dedi.

Takım Kaptanı Efe Karaoğlu ise "Kardeşlerimizi bir nebze de olsa mutlu ettiysek ne mutlu bize. Bu mutluluğu paylaşmak bizim için de keyifli oldu. İnşallah sürekli böyle projelerde karşınızda oluruz." diye konuştu.