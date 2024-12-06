Muş'ta "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" kutlandı

Muş'ta "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Gönüllüler, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla pasta kesti.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gönüllü olmanın önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

Taşdemir, "Millet olarak hamurumuzda, kodlarımızda ve hayat tarzımızda gönüllülük var. Güçlü bir hayırseverlik ve vakıf kültürüne sahip olan ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de dünyanın bütün mazlumlarına kucak açmış, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla nerede gönlü mahzun bir mazlum varsa ona vefa göstermiştir. Bunu tüm dünyaya güçlü bir mesaj olarak sadece sözde değil, eylemleriyle, çalışmalarıyla ortaya koymuştur." dedi.