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        Bulanık'ta üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 19:22 Güncelleme: 06.12.2024 - 19:24
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        Bulanık'ta üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.

        Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıyla eğlendi.

        Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Okulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, etkinlikte konser veren sanatçıya plaket verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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