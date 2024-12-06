Bulanık'ta üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik yapıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için etkinlik düzenlendi.
Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıyla eğlendi.
Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Okulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, etkinlikte konser veren sanatçıya plaket verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.