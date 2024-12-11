Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini devam ettirdi.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren Muşlu aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde evlatlarının fotoğrafını taşıyan anne ve babalar, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açtı.

Eyleme katılan Ayten Koçhan, 9 yıl önce oğlunun dağa kaçırıldığını söyledi. DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan çocuğunu istediğini belirten Koçhan, "Ersin oğlum, beni görüyorsan, duyuyorsan dön. Amerika'ya kanmayın, onlar yılanın başı. Gelin devletinize sığının. Taşların dibinde, dağların başında devlet kurulmaz. Onlar sizi kandırıyor, yolunuz yol değil. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz." dedi.