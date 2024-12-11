Muş'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya hastanede yaralıları ziyaret etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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