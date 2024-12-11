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        Muş'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde, öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:41
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        Muş'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde, öğretmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Medeni Ağalar idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, Malazgirt-Ahlat kara yolunun Sarıdavut köyü yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 8 öğretmen, ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaymakam Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya hastanede yaralıları ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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