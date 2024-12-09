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        Muş'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi

        Muş'ta Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyelerince çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:38
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        Muş'ta çocuklar için etkinlik düzenlendi
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        Muş'ta Kültür Sanat Spor ve Doğa Derneği üyelerince çocuklara yönelik etkinlik yapıldı.

        Dernek üyeleri, "Teknoloji Bağımlılığına Karşı Yöresel Çocuk Oyunları Projesi" kapsamında Kale Mahallesi'nde etkinlik düzenledi.

        Üyeler, çeşitli aktivite ve oyunlarla çocukların eğlenceli zaman geçirmesini sağladı.

        Dernek Başkanı Ufuk Bayrak, farklı alanlarda faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

        Etkinlikte eski oyunlar oynadıklarını, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıp ikramlarda bulunduklarını belirten Bayrak, "Önceliğimiz, çocukların teknolojik cihazları aşırı ve amacı dışında kullanmasının önüne geçmek. Bunun yaratacağı zararları engellemek. Bununla birlikte unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızı yaşatmayı amaçlıyoruz. Ayrıca çocukların oyun alanı sıkıntısı çektiğini gözlemliyoruz. Konuyla ilgili girişimlerimiz olacak. Mahalle etkinliklerimiz Muş merkezdeki 6 mahallede devam edecek." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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