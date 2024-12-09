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        Muş'ta jandarma ve emniyet teşkilatına 41 araç teslim edildi

        Muş'ta jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 41 aracın teslimi için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:31
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        Muş'ta jandarma ve emniyet teşkilatına 41 araç teslim edildi
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        Muş'ta jandarma ve emniyet teşkilatına tahsis edilen 41 aracın teslimi için tören düzenlendi.

        Muşlu hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan 30 araç ile İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen 11 araç için Kent Meydanı'nda anahtar teslim töreni yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Avni Çakır, araçların hayırlı olmasını diledi.

        Çakır, "Muş'ta birkaç ay önce emniyet ve jandarma ekiplerinin kullanacağı binek araçlar için kampanya başlattık. Vatandaşlarımız gönüllü olarak kampanyaya katıldı. Kampanya kapsamında 22 milyon 500 bin lira toplandı. Bu, iş insanlarının devletine, polisine ve jandarmasına olan güveninden kaynaklanıyor. Bu sıfır araçları kolluk kuvvetlerimize kazandırdık." dedi.

        Araçların alınmasına katkı sunan iş insanlarına teşekkür eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu araçlar, huzur ve güvenliğimiz için gece gündüz, kar kış demeden görev yapan kolluk personelimize fazlasıyla yakışan ve hak ettiği araçlardır. Gelişen, büyüyen ülkemize ve Muş'umuza da son derece yakışan araçlardır. Araç parkımız da yenilenmiş oldu. Bir taraftan polis ve jandarma bir taraftan ise halkımızın güçlü desteğiyle ilimiz, bölgemizdeki en huzurlu kentlerin başında geliyor. Muş halkının desteğiyle huzur şehri olduk. Araçlarımızla Muş'taki olaylara daha hızlı müdahale edilecek. Kazasız, belasız görevler diliyorum."

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in yaptığı duanın ardından yeni araçların anahtarları teslim edildi.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa ve Tahir Yılmaz, kurum amirleri ile güvenlik güçleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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