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        Üniversite öğrencileri çöpe gidecek gazetelerden sepet yapıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtta kalan üniversite öğrencileri, geri dönüşüm atölyesinde eski gazeteleri sepetlere dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:16
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        Üniversite öğrencileri çöpe gidecek gazetelerden sepet yapıyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtta kalan üniversite öğrencileri, geri dönüşüm atölyesinde eski gazeteleri sepetlere dönüştürüyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yurtlarda yürütülen çalışmalar sayesinde atık ürünler geri dönüşüme kazandırılıyor.

        Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'nda Genç Ofis (Gençlik ve Spor Bakanlığınca üniversitelerde, yurtlarda ve bazı kriterlere göre belirlenen mahallelerde kurulan ofis) tarafından kurulan geri dönüşüm atölyesinde açılan kursa katılan öğrenciler, hem el becerilerini geliştiriyor hem de çöpe gidecek malzemeleri sanata dönüştürüyor.

        Topladıkları eski gazeteleri ince çubuklar haline getirerek sepet ve süs eşyasına dönüştüren öğrenciler, boyadıkları ürünleri açacakları sergiyle satışa sunmayı planlıyor.

        - "Sıfır Atık Projesi'nin politikasını gençlere aşılamak istiyoruz"

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, yurtlarda kalan öğrenciler için kurslar açtıklarını söyledi.

        Kurslara katılan öğrencilerin el becerilerini geliştirdiğini belirten Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Yurtlarda geri dönüşüm atölyelerini açtık. Atölyelerimizde birçok dönüşüm malzemesini kullanıyoruz. Gazete parçalarından dekoratif ürün ve sepetler yapıyoruz. Gazeteleri çeşitli motiflerle örerek hayata kazandırıyoruz. Konserve şişelerinden saksı yapıyoruz, fındık kabuklarından farklı dekoratif malzemeler üretiyoruz. Amacımız gençlerimize elimizdeki malzemeleri nasıl sanata kazandırabileceğimizi ve bir yaşam malzemesi haline getireceğimizi öğretmek. Sıfır Atık Projesi'nin politikasını gençlere aşılamak istiyoruz. Bu noktada gençlerimizin bilinçli olması önemli."

        - "Az bir maliyetle ürünleri yapıyoruz"

        Mimari dekoratif el sanatları öğreticisi Hilal Ümit ise çöpe atılacak gazete sayfalarını değerlendirdiklerini ifade etti.

        Öğrencilerin kurslara ilgi gösterdiğini belirten Ümit, "Sıfır Atık Projesi'nin hayatımızın her alanında girmesi gerekiyor. Kursumuza 40 öğrencimiz katılıyor. Gazete kağıtlarını boyutlandırıp kesiyoruz. Bunları şişlerle sarıp ince çubuklar haline getiriyoruz. Boyama işlemi yapıp, bunlardan sepetler örüyoruz. Sepetler dekoratif amaçlı kullanılıyor. Az bir maliyetle ürünleri yapıyoruz. Bu ürünler dışarıda yaklaşık 400-500 lira." dedi.

        Öğrencilerden Esma Hergül, "Hocamız bize yeni şeyler öğreniyor. Gazete sayfalarından dekoratif ürün ve sepetler yapıyoruz. Atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyoruz. Günüm yoğun geçiyor. Burası benim için bir stres atma yeri. Atölyemizde zamanımız çok güzel geçiyor. Farklı sanatlar öğreniyoruz. Bu da biz mutlu ediyor." diye konuştu.

        Öğrenci Özge Çarkçı ise "Bu kursun bize çok katkısı oluyor. Burada verimli zaman geçiriyoruz. Kursumuzun asıl amacı geri dönüşüm. Yaptığımız ürünler kullanışlı oluyor." ifadelerini kullandı.

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