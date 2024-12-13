Muş'ta bataklığa saplanan araç, ekiplerce çıkarıldı

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap, Murat Nehri kenarındaki bataklığa saplandı.

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