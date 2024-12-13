Muş'ta şeker pancarı alım kampanyası sürüyor

Muş'ta Şeker Üretim Sanayi AŞ'nin pancar alım kampanyası devam ediyor.

Şirketin Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, bu yıl 1711 üreticiyle 58 köyde şeker pancarı üretimi yapıldığını söyledi.

85 bin dönüm alanda yapılan üretimle kent ekonomisine 2 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacağını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti: