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        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi

        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:27
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        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi
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        Muş'ta "Sözlerle Barış, Şiddetsiz İletişimin Gücü" semineri düzenlendi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Varto Gıyasettin Bingöl Meslek Yüksekokulunda yapılan seminerde Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Cennet Ceren Öztürk, etkili iletişimin tekniklerinden söz etti.

        İletişimin hayatın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti:

        "Konuşurken karşınızdaki kişiye tam olarak odaklanmak gerekiyor. Karşı tarafın duygularını ve bakış açısını anlamaya çalışmak lazım. Anladığınızı göstermek ve doğru anladığınızdan emin olmak için geri bildirimde bulunmak önemli. Jestler, mimikler, göz teması ile mesajınızı desteklemeniz lazım. Kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını tanımak ve yönetmek önemli."

        Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz ise kişi bozukluğuyla ilgili bilgiler aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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