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        Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi

        Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, partisinin ilçe teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 17:45 Güncelleme: 15.12.2024 - 17:56
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        Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Korkmaz, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi
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        Bulanık AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz, partisinin ilçe teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

        İlçedeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Korkmaz, partilerinin tüm kademeleriyle uyum içinde çalıştıklarını söyledi.

        Başarının birlik ve beraberlik içinde çalışmakla mümkün olduğunu belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Sorumluluğumuzun farkındayız. İlçemizin derdiyle dertleniyor, sorunlarını çözmek için çaba gösteriyoruz. Kentimizin kalkınmasını istiyorsak dedikoduları, kaygıları bir yana bırakacağız. Hizmet odaklı çalışacağız. Siyasette dargınlık olmaz. İlçemizin yararına olan tüm projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim."

        Programa Erentepe Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları, Uzgörür Belediye Başkanı Ayettullah Gündoğdu, Rüstemgedik Belediye Başkanı Abit Özdemir, Yoncalı Belediye Başkanı Fehim Kaya, belediye meclis üyeleri ve eski belediye başkanları katıldı.

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