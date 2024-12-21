Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Çocuğun ölümüne neden olan merminin K.T'ye ait silahtan çıktığı belirlendi.

Jandarma dedektiflerince yapılan araştırmalarda, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül'de 7 yaşındaki N.S'nin evinin önünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldü.

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