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        Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

        Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:17 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:26
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        Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" sonucu ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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        Muş'ta kız çocuğunun "yorgun mermi" isabet etmesi sonucu ölümüne ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yarpuzlu köyünde 20 Eylül'de 7 yaşındaki N.S'nin evinin önünde başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldü.

        Jandarma dedektiflerince yapılan araştırmalarda, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta yapılan düğünde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi.

        Bölgede ikamet edenlerden toplanan 47 ruhsatlı silah, incelenmek üzere Van'daki Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

        Çocuğun ölümüne neden olan merminin K.T'ye ait silahtan çıktığı belirlendi.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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