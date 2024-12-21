Muş'ta satranç turnuvası başladı

Turnuvaya katılan öğrenci Betül Zeren Sever ise, "Satranç oynamayı çok seviyorum. Turnuvada birinci olmayı hedefliyorum. Daha sonra farklı illerde düzenlenecek turnuvalarda ilimi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Gençlik Merkezinde yapılan turnuvayla ilgili açıklama yapan Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Muhsin Gök, turnuvaya farklı yaş gruplarından çocukların katıldığını söyledi.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince düzenlenen satranç turnuvası başladı.

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