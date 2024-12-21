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        Muş'ta satranç turnuvası başladı

        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince düzenlenen satranç turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 21.12.2024 - 15:19
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        Muş'ta satranç turnuvası başladı
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        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliğince düzenlenen satranç turnuvası başladı.

        Gençlik Merkezinde yapılan turnuvayla ilgili açıklama yapan Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Muhsin Gök, turnuvaya farklı yaş gruplarından çocukların katıldığını söyledi.

        Dereceye giren öğrencilerin Antalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacağını belirten Gök, iki gün sürecek turnuvanın ilgi gördüğünü kaydetti.

        Turnuvaya katılan öğrenci Betül Zeren Sever ise, "Satranç oynamayı çok seviyorum. Turnuvada birinci olmayı hedefliyorum. Daha sonra farklı illerde düzenlenecek turnuvalarda ilimi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

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