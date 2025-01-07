Muş'ta dünyaya gelen kalbi delik bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Muş'ta kalbinde delik tespit edilen ve akciğer atardamarı kapalı olan bir günlük bebek, ambulans helikopterle Van'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Muş Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin kontrollerinde kalbinin delik ve akciğer atardamarının kapalı olduğu belirlendi.