Muş Valisi Çakır'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, basın organlarının demokrasinin en büyük güvencesi olduğunu belirtti.

Ülkenin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarının yorum ve görüşlerinin her daim yol gösterici olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahede etmekteyiz. Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle, emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar."

Çakır, "Bu sorumlulukların bilinciyle ilimizde ve ülkemizin her köşesinde fedakarca çalışan, halkın haber alma hakkını, doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışıyla yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.