Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 20:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çakır, mesajında, basın organlarının demokrasinin en büyük güvencesi olduğunu belirtti.

        Ülkenin sorunlarını kamuoyuna aktaran, etkin çözüm önerileriyle toplumsal yapının ve kamu kurumlarının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan basın mensuplarının yorum ve görüşlerinin her daim yol gösterici olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "İletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu içermektedir. Bu önemli misyonu yerine getirmek için her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin mesai saati gözetmeksizin, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakarca çalışmakta olduklarını hep beraber müşahede etmekteyiz. Ulusal basınımızın yanında güzel ilimizde ve bölgemizde yaşanan olaylar ve gelişmelerden bizlerin haberdar olmasını sağlayan yerel basınımız her koşulda ve her şartta sorumluluk duygusu içinde toplumun haber alma özgürlüğü adına gecelerini gündüzlerine katmak suretiyle, emeklerini ortaya koyarak başarı ile görev yapmaktadırlar."

        Çakır, "Bu sorumlulukların bilinciyle ilimizde ve ülkemizin her köşesinde fedakarca çalışan, halkın haber alma hakkını, doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışıyla yerine getiren değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        "Acı sona yaklaşıyorlar"
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        GKRY-İsrail görüşmesinin detayları belli oldu
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Sara'dan G.Saray'a kötü haber!
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        Donald Trump şartsız tahliye edildi
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        "En başından beri aynı karakteri gösterdik!"
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        Galatasaray bu alanda Avrupa'nın zirvesinde!
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        En düşük emekli aylığı teklifi TBMM’ye sunuldu
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        10 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu açılışında konuştu
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğiz
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        Ogün Samast’a zaman aşımı
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Cimbom'da rota Gouiri'ye döndü!
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        Game of Thrones evreninin ilham kaynakları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        "Güvenli enerji için işbirliği yapabileceğimiz sayısız fırsat var"
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz
        Risk taşıyanlar! Umutlar arttı, unutmamaya doğru gidiyoruz

        Benzer Haberler

        Muş ve Bitlis'te besiciler hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele e...
        Muş ve Bitlis'te besiciler hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele e...
        Kamyonetin kasasında tatlı satarak ailesini geçindiriyor
        Kamyonetin kasasında tatlı satarak ailesini geçindiriyor
        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özbey'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün...
        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özbey'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün...
        Ağabeyinin tüfekle oynarken kazara vurduğu kız çocuğu yaşamını yitirdi
        Ağabeyinin tüfekle oynarken kazara vurduğu kız çocuğu yaşamını yitirdi
        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Koşansu'yu ziyaret etti
        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Koşansu'yu ziyaret etti
        Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü