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        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Koşansu'yu ziyaret etti

        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:15 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:27
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        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Koşansu'yu ziyaret etti
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        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Ömer Övünç Koşansu'yu ziyaret etti.

        Koşansu'ya, kulübün hedefleri hakkında bilgi veren Temel, Kaymakamlık, iş insanları ve belediyenin desteğiyle hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

        Temel daha sonra Koşansu'ya takımın 49 numaralı formasını hediye etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Koşansu, spora her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

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