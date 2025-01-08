Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Koşansu'yu ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Koşansu, spora her zaman destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Temel daha sonra Koşansu'ya takımın 49 numaralı formasını hediye etti.

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