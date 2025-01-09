Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özbey'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbey, mesajında, kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde sağlamak için gece gündüz demeden zor şartlarda çalışan basın çalışanlarının gününü kutladı.

Demokratik, şeffaf ve gelişmiş ülkelerde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basının tarafsız ve özgür olmasının toplumsal bir gereklilik olduğunu vurgulayan Özbey, şunları kaydetti: