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        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özbey'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:59 Güncelleme: 09.01.2025 - 19:12
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        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özbey'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
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        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özbey, mesajında, kamuoyuna haber ve bilgi akışını tarafsız bir biçimde sağlamak için gece gündüz demeden zor şartlarda çalışan basın çalışanlarının gününü kutladı.

        Demokratik, şeffaf ve gelişmiş ülkelerde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için basının tarafsız ve özgür olmasının toplumsal bir gereklilik olduğunu vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

        "Basın özgürlüğü, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından ve temel taşlarından biridir. Gazeteciler, tüm dünyada ve ülkemizde çoğu zaman görevlerini zorlu şartlarda yerine getirmeye çalışırlar. Gazetecilerin bu anlamda, toplumu, ilkeli, tarafsız ve doğru bilgilendirme çabaları takdire şayandır. Basın, toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesinin yanı sıra, yerel basın sayesinde kentlerin gelişiminde de önemli bir rol üstlenir. Meslektaşlarımız, canlarını, sağlıklarını riske ederek sahada haber uğruna özveriyle görevlerini yerine getirmektedir. Öncelikle, zor şartlar altında görev yapan tüm meslektaşlarımızın ve çalıştıkları medya kuruluşlarının, halkın haber alma özgürlüğü adına bugüne kadar gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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