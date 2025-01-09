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        Ağabeyinin tüfekle oynarken kazara vurduğu kız çocuğu yaşamını yitirdi

        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:12 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:15
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        Ağabeyinin tüfekle oynarken kazara vurduğu kız çocuğu yaşamını yitirdi
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        MUŞ'un Malazgirt ilçesinde B.K.’nin (15), tüfekle oynarken kazara vurduğu kız kardeşi Ş.K. (13), hayatını kaybetti.

        Olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Aslankaya köyünde meydana geldi. 5 çocuklu ailenin en büyüğü olan B.K.'nın oynadığı pompalı tüfek, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, B.K.’nin kardeşi Ş.K.'ye isabet etti. Ağır yaralanan Ş.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ş.K.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan otopsinin ardından Ş.K., Aslankaya köyünde toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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