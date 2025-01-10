Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş ve Bitlis'te besiciler hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor

        İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş ve Bitlis'in yüksek rakımlı köylerinde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımını kış mevsiminde zor şartlarda sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş ve Bitlis'te besiciler hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor
        ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş ve Bitlis'in yüksek rakımlı köylerinde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımını kış mevsiminde zor şartlarda sürdürüyor.

        Yaz boyunca Muş Ovası'nda ve bölgedeki yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, karın yağmasıyla sürülerini köylerdeki ahırlara götürüyor.

        Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü köylerde kış boyunca hayvanlarının bakımını ahırlarda yapan yetiştiriciler, zor şartlara rağmen tek geçim kaynakları olan hayvanlarıyla yakından ilgileniyor.

        Evlerine yakın bölgelerde istifledikleri ot balyaları ve ağaç dallarını kızaklarla ya da sırtlarında taşıyarak ahırların bulunduğu alana ulaştıran besiciler, ezdikleri karın üzerine serdikleri otlarla günde iki kez hayvanlarını yemliyor.

        Muş'a 50 kilometre mesafedeki 80 haneli Yukarıyongalı köyünde besicilik yapan Talha Yönden, AA muhabirine, kışın hayvanların bakımını yaparken çok zorlandıklarını söyledi.

        Bu dönemde hayvanlarının bakımını ahırda yapıp kar örtüsü üzerinde beslediklerini anlatan Yönden, "Kışın çok zorluk çekiyoruz. Sabah erken kalkıyoruz hayvanların ot ve samanını hazırlıyoruz. Sonra hayvanları ahırdan çıkarıyoruz. Öğle vakti tekrar ahıra alıyoruz. Akşam tekrar çıkararak ot veriyoruz. Yaklaşık 6 ay böyle geçiyor. Otu sırtımızda ya da kızakla taşıyoruz." dedi.

        Besici Eyüp Omur da havanın soğumasıyla zorlu mesailerinin başladığını belirtti.

        Hayvanlara günde iki kez yem verdiklerini dile getiren Omur, "Yeni doğuran hayvanlara ise günde 4 kez yem veriyoruz. Zor bir meslek ama alışığız. Mecburen bu işi yapıyoruz, dedelerimizden, babamızdan kalan bir meslek. Gençler artık köyde durmuyor, şehirlere gidiyorlar. 40 yıldır besicilik yapıyorum. Kar, kış, fırtına, yağmur, çamur demeden bu mesleğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz"

        Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde yaşayan Mehmet Mert ise besiciliği babasından devraldığını ifade etti.

        Zamanlarının büyük bir bölümünü hayvanların bakımını yaparak geçirdiklerini söyleyen Mert, şunları kaydetti:

        "Kışın hayvanlara bakmak çok zor. Ot ve samanı sırtımızda taşıyarak hayvanların olduğu yere getiriyoruz. Hayvanlara kar örtüsünün üzerinde yem veriyoruz. Dağda yazın biriktirdiğimiz ağaç dallarını da getirerek yapraklarını hayvanlarımıza yediriyoruz. Bu da çok zor ama mecburuz. Çocukluğumuzdan beri geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu yıl kar az ancak hava çok soğuk. Bu durum hayvanlarımızı etkiliyor."

        Babasıyla hayvanların bakımını yapan İsmail Mert de "Bu yıl hava çok soğuk ama hayvanların bakımını ihmal etmememiz gerekiyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları

        Benzer Haberler

        Kamyonetin kasasında tatlı satarak ailesini geçindiriyor
        Kamyonetin kasasında tatlı satarak ailesini geçindiriyor
        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özbey'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün...
        Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özbey'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gün...
        Ağabeyinin tüfekle oynarken kazara vurduğu kız çocuğu yaşamını yitirdi
        Ağabeyinin tüfekle oynarken kazara vurduğu kız çocuğu yaşamını yitirdi
        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Koşansu'yu ziyaret etti
        Bulanık Kopspor Başkanı Yasin Temel, Kaymakam Koşansu'yu ziyaret etti
        Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
        Muş'ta kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı