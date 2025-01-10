Muş ve Bitlis'te besiciler hayvanları için zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor

İBRAHİM YALDIZ/ŞENER TOKTAŞ - Muş ve Bitlis'in yüksek rakımlı köylerinde yaşayan besiciler, hayvanlarının bakımını kış mevsiminde zor şartlarda sürdürüyor.

Yaz boyunca Muş Ovası'nda ve bölgedeki yaylalarda hayvanlarını otlatan besiciler, karın yağmasıyla sürülerini köylerdeki ahırlara götürüyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü köylerde kış boyunca hayvanlarının bakımını ahırlarda yapan yetiştiriciler, zor şartlara rağmen tek geçim kaynakları olan hayvanlarıyla yakından ilgileniyor.

Evlerine yakın bölgelerde istifledikleri ot balyaları ve ağaç dallarını kızaklarla ya da sırtlarında taşıyarak ahırların bulunduğu alana ulaştıran besiciler, ezdikleri karın üzerine serdikleri otlarla günde iki kez hayvanlarını yemliyor.

Muş'a 50 kilometre mesafedeki 80 haneli Yukarıyongalı köyünde besicilik yapan Talha Yönden, AA muhabirine, kışın hayvanların bakımını yaparken çok zorlandıklarını söyledi.

Bu dönemde hayvanlarının bakımını ahırda yapıp kar örtüsü üzerinde beslediklerini anlatan Yönden, "Kışın çok zorluk çekiyoruz. Sabah erken kalkıyoruz hayvanların ot ve samanını hazırlıyoruz. Sonra hayvanları ahırdan çıkarıyoruz. Öğle vakti tekrar ahıra alıyoruz. Akşam tekrar çıkararak ot veriyoruz. Yaklaşık 6 ay böyle geçiyor. Otu sırtımızda ya da kızakla taşıyoruz." dedi.

Besici Eyüp Omur da havanın soğumasıyla zorlu mesailerinin başladığını belirtti.

Hayvanlara günde iki kez yem verdiklerini dile getiren Omur, "Yeni doğuran hayvanlara ise günde 4 kez yem veriyoruz. Zor bir meslek ama alışığız. Mecburen bu işi yapıyoruz, dedelerimizden, babamızdan kalan bir meslek. Gençler artık köyde durmuyor, şehirlere gidiyorlar. 40 yıldır besicilik yapıyorum. Kar, kış, fırtına, yağmur, çamur demeden bu mesleğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz"

Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı köyünde yaşayan Mehmet Mert ise besiciliği babasından devraldığını ifade etti.

Zamanlarının büyük bir bölümünü hayvanların bakımını yaparak geçirdiklerini söyleyen Mert, şunları kaydetti:

"Kışın hayvanlara bakmak çok zor. Ot ve samanı sırtımızda taşıyarak hayvanların olduğu yere getiriyoruz. Hayvanlara kar örtüsünün üzerinde yem veriyoruz. Dağda yazın biriktirdiğimiz ağaç dallarını da getirerek yapraklarını hayvanlarımıza yediriyoruz. Bu da çok zor ama mecburuz. Çocukluğumuzdan beri geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Bu yıl kar az ancak hava çok soğuk. Bu durum hayvanlarımızı etkiliyor."

Babasıyla hayvanların bakımını yapan İsmail Mert de "Bu yıl hava çok soğuk ama hayvanların bakımını ihmal etmememiz gerekiyor." diye konuştu.