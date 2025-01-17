Bulanık'ta öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Muş'un Bulanık ilçesinde eğitim gören yaklaşık 18 bin öğrenci, yarıyıl tatili nedeniyle karne heyecanı yaşadı.

Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Turnalar Anaokulu'nda yapılan karne dağıtım törenlerine katıldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Koşansu, yaptığı açıklamada, öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 18 bin öğrencinin karne aldığını ifade eden Koşansu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın karneleri nasıl olursa olsun, onlar bizlerin, ailelerinin gözünde kıymetlidir. Çocuklarımızın karnelerindeki notlarla onların kıymetini ölçemeyiz. Hiçbir zaman velilerin de karneye bakıp kıyaslama yaparak çocukları hakkında bir fikir beyan etmesini istemiyoruz. Her konuda büyük emekleri olan öğretmenlerimize, çocuklarımıza yön veren velilerimize ve öğrencilerimize tatilin hayırlı olmasını diliyoruz. Çocuklarımızın yeni dönemde de aynı şevk ve aynı heyecanla bu sınıflarda buluşmasını diliyoruz."

Daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelen Koşansu, görevlerinde başarı diledi.