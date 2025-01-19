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        Muş'ta akraba aileler arasındaki husumet sonlandırıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 2 ay önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile, barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 19.01.2025 - 16:29
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        Muş'ta akraba aileler arasındaki husumet sonlandırıldı
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        Muş'un Bulanık ilçesinde 2 ay önce bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan iki aile, barıştırıldı.

        Dokuzpınar köyünde, amca ile yeğenleri arasında 2 ay önce su kuyusu sebebiyle çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi bir kişinin yaralanması sonucu husumet başladı.

        Din görevlileri ve kanaat önderlerinin girişimleriyle barıştırılan aile bireyleri, köy camisinde bir araya getirildi.

        Burada düzenlenen törende iki ailenin fertleri el sıkışarak kucaklaştı.

        İlçe Müftü Vekili Harun Özkesemen, yaptığı konuşmada, 2 ay önce Dokuzpınar köyünde üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.

        Aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesinin önem taşıdığını belirten Özkesemen, şunları kaydetti:

        "Aileler arasında barış sağlandı. Birbirileriyle kucaklaştılar. Küskünlük sona erdi. Güzel bir işe şahitlik ettik. Barış huzurdur, rahatlıktır. Fitne ve fesada yol açacak şeylerin önünü keselim. Dinimiz de sulhu emrediyor. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

        Törene, kanaat önderleri, köy muhtarları ve aile bireyleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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