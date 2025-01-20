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        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:04
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        Muş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Muş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Muş Sultan Alparslan Havalimanı kavşağında Arif U. yönetimindeki 25 ABA 984 plakalı otomobil ile Sait Nur D. idaresindeki 34 PE 4575 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 6 kişi, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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