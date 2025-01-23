Muş'ta muhtarlara yönelik "uyuşturucuyla mücadele" semineri düzenlendi

Muş Sağlık Müdürlüğü tarafından köy ve mahalle muhtarlarına yönelik "uyuşturucuyla mücadele" semineri gerçekleştirildi.

Öğretmenevi konferans salonunda başlayan seminer, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Seminere katılan Muş Valisi Avni Çakır, Bolu'da yaşanan elim olayın herkesi derinden üzdüğünü vurgulayarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Uyuşturucunun sadece bireylerin değil, ailelerin ve toplumun geleceğini tehdit ettiğine dikkati çeken Çakır, "Bu konuda herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Maalesef bu bağımlılık dediğimiz konunun dehşeti söylenenlerden çok daha farklı. Kurum ve kuruluşlarımızla uyuşturucuyla mücadele konusunda sürekli 'Neler yapabiliriz? Nasıl bir canı kurtarabiliriz? Bir yavrumuzu bu batağa girmeden nasıl kurtarabiliriz?' Bunun arayışı içerisindeyiz." diye konuştu.

Muhtarlar olmadan başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Siz muhtarlarımız olarak bu mücadelenin içinde öncü kişiler olacaksınız. İnşallah daha güçlü bir şekilde bu sürecin içerisinde yer alacaksınız. Çocukların davranışlarında ne tür farklılıklar var? Ne tür tehlikelere işaret ediyor? Bunları iyi okumamız lazım. İş işten geçtikten sonra maalesef karamsar bir tablo çizmek istemiyorum ama tedavi oranı ve geri getirme oranı maalesef çok düşük. Özellikle madde bağımlılığı konusunda bu oran oldukça düşük. Bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri ile kazanımlar çok yüksek. Çocuk daha bu işin kenarında gezerken çekip almak daha kolay. Üzerimizde bu konuda hem ahlaki hem vicdani hem hukuki hem de idari görevler var. Bunları yapmazsak, bulunduğumuz yerin hakkını vermemiş oluruz. Bir ve beraber olursak Muş'ta örnek bir başarıya imza atarız."

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu ise 2025'te Muş Valisi Avni Çakır'ın önderliğinde eylem planı hazırladıklarını dile getirdi.

Bu planın faaliyetlerinin 22 gündür devam ettiğini anlatan Hacıoğlu, "Kısa sürede saha ekibimize 6 danışanımız başvurdu. Bunlardan ikisini ilaçlı tedavi merkezine gönderdik. Kalan 4 kişiyi de ikna etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza ve torunlarımıza iyi bir gelecek bırakmak hepimizin görevidir. Herkesin bu konu da elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.