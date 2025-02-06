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        Muş'ta Kızılay ekipleri yolda kalanlara ikramda bulundu

        Muş'ta Türk Kızılay ekipleri, kar yağışından dolayı yolda kalan vatandaşlara ikramda buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:27
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        Muş'ta Kızılay ekipleri yolda kalanlara ikramda bulundu
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        Muş'ta Türk Kızılay ekipleri, kar yağışından dolayı yolda kalan vatandaşlara ikramda buldu.

        Türk Kızılay Muş Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Muş-Diyarkabır Kulp yolunda yoğun kar yağışından dolayı bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye giden Türk Kızılay ekipler, yolda kalanlara su, kek ve meyve suyu ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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