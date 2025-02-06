Muş'ta Kızılay ekipleri yolda kalanlara ikramda bulundu

İhbar üzerine bölgeye giden Türk Kızılay ekipler, yolda kalanlara su, kek ve meyve suyu ikram etti.

Türk Kızılay Muş Bölge Afet Müdahale Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Muş-Diyarkabır Kulp yolunda yoğun kar yağışından dolayı bazı vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

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