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        Muş'ta firari 4 hükümlü yakalandı

        Muş'ta farkı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 20:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 21:01
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        Muş'ta firari 4 hükümlü yakalandı
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        Muş'ta farkı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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