Muş'ta firari 4 hükümlü yakalandı
Muş'ta farkı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.
Muş'ta farkı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, farklı suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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