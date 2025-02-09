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        Van, Muş ve Hakkari'de 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:15
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        Van, Muş ve Hakkari'de 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 11 mahalle ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Muş

        Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Ekiplerin sahada gece gündüz çalıştığını belirten Yentür, "Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkezde 5, Varto ilçemizde 15 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz yolları bir an önce açmak için mücadele ediyor." dedi.

        Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

        Görevlilerden İdris Karakaya, gazetecilere, kar ve tipi nedeniyle yolun sürekli kapandığını söyledi.

        Yolda mahsur kalanların da yardımına koştuklarını ifade eden Karakaya, "Fırtınadan dolayı görüş mesafesi bazen10 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaştı. Açtığımız yol fırtınadan dolayı tekrar kapanıyor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Yolu açık tutmak için 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyoruz." diye konuştu.

        - Hakkari

        Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu kar ve tipiden kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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