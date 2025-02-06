Muş'ta, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Polis, AFAD ve Kızılay görevlileri mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram dağıttı.

Mevlit okunmasıyla devam eden programda, İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

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