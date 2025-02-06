Muş'ta yaralı puhu tedaviye alındı

Muş'ta Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) İl Müdürlüğü bahçesinde yaralı bulunan puhu, tedavi altına alındı.

Müdürlük binası bahçesinde uçamayan bir kuş fark eden personel, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şubesi ekiplerine haber verdi.

Müdürlük bahçesine gelen ekipler, tedavi edilmesi üzere puhuyu teslim aldı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, bir personelin bahçede yaralı bulduğu kuşu koruma altına aldıklarını söyledi.

Kuşun tedavisi için ekiplere haber verdiklerini belirten Coşar, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, yaralı hayvanın tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacak. Kendilerine teşekkür ederiz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerinin son zamanlarda doğal hayatı koruma ve yasak avcılıkla mücadelesini takdir ediyorum. İnşallah doğamız ve çevremiz, duyarlı insanlarla daha güzel hale gelecek." dedi.