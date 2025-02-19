Muş'ta farklı illerden gelen 105 dağcı kış eğitimi alıyor

İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" kapsamında farklı illerden gelen 105 dağcı, zorlu eğitimlerden geçiyor.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen eğitime katılan dağcılar, kampüs alanında çadır kurdu ve teorik eğitim aldı.

Daha sonra kar kalınlığının 60 santimetreyi bulunduğu Güzeltepe Kayak Merkezi mevkisindeki dağın yamacına götürülen dağcılara, kar ve buzda güvenli yürüme, karda hayatta kalma, karlı dağ yamacında yürüme teknikleri, çığ, yön bulma ve iglo yapma eğitimi verildi.

TDF antrenörü ve Muş'taki eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur, AA muhabirine, federasyonun Muş'taki eğitimler için başvurular aldığını söyledi.

Bu eğitimin Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer aldığını ifade eden Oğur, şunları kaydetti:

"Kış Dağcılık Eğitimi'ne başladık. Dağcılara birçok konuda eğitim veriliyor. Tırmanışlar sırasında ya da bir tehlikeye maruz kaldığında kişinin kendini kurtarabilecek bir pozisyonu nasıl geliştirebileceğini anlatıyoruz. 10 antrenörle teorik eğitimleri verdik. Bugün de uygulama eğitimi için karla kaplı bölgedeyiz. Türkiye'de Dağcılık Federasyonu eğitimleri 8 modülden oluşuyor. Birinci modül yaz eğitimiydi. Kış eğitimi aldıktan sonra diğer eğitimleri de tamamlayan sporcularımız Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndaki eğitimlerini tamamlamış olurlar. Sonrasında federasyonumuzun açtığı antrenörlük kurslarına katılıp 1. kademe antrenör olmayı hak ediyorlar."

Oğur, "105 dağcı ve 10 antrenörümüz var. Sporcularımıza kış şartlarında nasıl davranacakları konusunda da bilgiler veriyoruz. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece. Dağcılarımız soğuk havaya rağmen çadırda kalıyor." dedi.

- "Eğitimlerimiz çok güzel geçiyor"