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        Muş'ta farklı illerden gelen 105 dağcı kış eğitimi alıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" kapsamında farklı illerden gelen 105 dağcı, zorlu eğitimlerden geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:24 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:48
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        Muş'ta farklı illerden gelen 105 dağcı kış eğitimi alıyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" kapsamında farklı illerden gelen 105 dağcı, zorlu eğitimlerden geçiyor.

        Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde 17-23 Şubat tarihlerinde düzenlenen eğitime katılan dağcılar, kampüs alanında çadır kurdu ve teorik eğitim aldı.

        Daha sonra kar kalınlığının 60 santimetreyi bulunduğu Güzeltepe Kayak Merkezi mevkisindeki dağın yamacına götürülen dağcılara, kar ve buzda güvenli yürüme, karda hayatta kalma, karlı dağ yamacında yürüme teknikleri, çığ, yön bulma ve iglo yapma eğitimi verildi.

        TDF antrenörü ve Muş'taki eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur, AA muhabirine, federasyonun Muş'taki eğitimler için başvurular aldığını söyledi.

        Bu eğitimin Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer aldığını ifade eden Oğur, şunları kaydetti:

        "Kış Dağcılık Eğitimi'ne başladık. Dağcılara birçok konuda eğitim veriliyor. Tırmanışlar sırasında ya da bir tehlikeye maruz kaldığında kişinin kendini kurtarabilecek bir pozisyonu nasıl geliştirebileceğini anlatıyoruz. 10 antrenörle teorik eğitimleri verdik. Bugün de uygulama eğitimi için karla kaplı bölgedeyiz. Türkiye'de Dağcılık Federasyonu eğitimleri 8 modülden oluşuyor. Birinci modül yaz eğitimiydi. Kış eğitimi aldıktan sonra diğer eğitimleri de tamamlayan sporcularımız Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndaki eğitimlerini tamamlamış olurlar. Sonrasında federasyonumuzun açtığı antrenörlük kurslarına katılıp 1. kademe antrenör olmayı hak ediyorlar."

        Oğur, "105 dağcı ve 10 antrenörümüz var. Sporcularımıza kış şartlarında nasıl davranacakları konusunda da bilgiler veriyoruz. Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece. Dağcılarımız soğuk havaya rağmen çadırda kalıyor." dedi.

        - "Eğitimlerimiz çok güzel geçiyor"

        TDF Yönetim Kurulu üyesi ve kamp sorumlusu Mehmet Çağlayan ise geçen yıl da eğitimlerin Muş'ta yapıldığını belirtti.

        Üniversitenin kendilerine ev sahipliği yaptığını anlatan Çağlayan, "Geçen yıl bu kadar kar yoktu. Bu yıl şanslıyız. Eğitimlerimiz çok güzel geçiyor. Buraya gelen sporcularımız farklı meslek gruplarından oluşuyor. Kulüp bazında gelen sporcularımız da var. Sporcular, kışın dağda yürüme tekniklerini öğreniyor ve karda yön bulma eğitimi alıyor." diye konuştu.

        Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Etik Kurulu Üyesi Şükrü Çobanoğlu, eğitim kampının verimli geçtiğini dile getirdi.

        Eğitimlere 105 dağcının katıldığını ifade eden Çobanoğlu, "Amacımız, üniversite olarak öğrenci ve personellerimize farklı spor branşlarını tanıtmak, ilgili olan öğrencilerimizi bu branşlara yönlendirmek. Bu anlamda faaliyetlerimiz devam ediyor. Daha önce de ulusal birçok program yaptık. Misyonumuz, spor dostu üniversite olma yolunda hedeflerimize ulaşmak." ifadelerini kullandı.

        -"Doğru ve profesyonel eğitim almak için buradayım"

        Adana'dan gelen dağcılardan Kadriye Dağdelen, dağcılık sporuna 3 yıl önce başladığını belirterek, "Dağcılığa artık eğitimli olarak devam etmek istediğim için TDF'ye başvuru yaptım. Geçen yıl Erzincan'da yaz dağcılık eğitimini aldım. Şimdi ise kış dağcılık eğitimini alıyoruz. İlk defa kış eğitimine katılıyorum ve heyecanlıyım. Doğru ve profesyonel eğitim almak için buradayım." dedi.

        Muğla'dan gelen Sıla Karataş da "Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımız var. Kış dağcılık eğitimi bittikten sonra da Türkiye Dağcılık Federasyonunun diğer eğitimlerine katılacağım. Hedefim antrenör olmak. Bodrum'da trekking yaparak başladım dağcılığa. Sporu sevdiğim için buradayım." şeklinde konuştu.

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