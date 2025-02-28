Muş'ta hayırseverlerin yardımıyla yapılan cami ibadete açıldı

Muş'ta avlusuyla birlikte 12 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği İmam-ı Şafii Cami ibadete açıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle İstasyon Caddesi'nde yaklaşık 10 yıl önce temeli atılan ve yapımı tamamlanan camide cuma namazı eda edildi.

Müftü İbrahim Halil Demir'in kıldırdığı namazın ardından Muş Valisi Avni Çakır, caminin ibadete açılış beratını İmam-ı Şafii Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhittin Aytunç'a verdi.

Güzel bir gün yaşadıklarını belirten Çakır, ibadete açtıkları caminin yaklaşık 10 yılda tamamlandığını söyledi.

Vatandaşların caminin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Bölgenin en büyük camisi. İçeride 8 bin, avlusuyla birlikte toplamda 12 bin kişinin çok rahat şekilde ibadet yapabileceği bir cami. Muş'ta birbirinden güzel camiler var. Burası çarşı merkezinde yer alıyor. Hiçbir vatandaşımızın dışarıda kalmadan rahat şekilde ibadet edebileceği bir cami oldu. Özel günlerimizde, cumalarımızda, bayramlarımızda böylesine bir camiye ihtiyaç vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Çakır, 1,5 yıldır süreci takip ettiğini, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştığını dile getirerek, "Burası binlerce hayırseverimizin katkılarıyla tamamlandı. Yoğun çalışma gösterildi. Böylesine güzel eserin ortaya çıkmasındaki en büyük pay derneğin. Allah razı olsun. Camimiz, Muş'umuza, tüm İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Muş Kızılay ekipleri ise cami çıkışında vatandaşa ikramda bulundu.