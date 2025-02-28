Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta hayırseverlerin yardımıyla yapılan cami ibadete açıldı

        Muş'ta avlusuyla birlikte 12 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği İmam-ı Şafii Cami ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta hayırseverlerin yardımıyla yapılan cami ibadete açıldı
        ABONE OL

        Muş'ta avlusuyla birlikte 12 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği İmam-ı Şafii Cami ibadete açıldı.

        Hayırseverlerin desteğiyle İstasyon Caddesi'nde yaklaşık 10 yıl önce temeli atılan ve yapımı tamamlanan camide cuma namazı eda edildi.

        Müftü İbrahim Halil Demir'in kıldırdığı namazın ardından Muş Valisi Avni Çakır, caminin ibadete açılış beratını İmam-ı Şafii Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Muhittin Aytunç'a verdi.

        Güzel bir gün yaşadıklarını belirten Çakır, ibadete açtıkları caminin yaklaşık 10 yılda tamamlandığını söyledi.

        Vatandaşların caminin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Bölgenin en büyük camisi. İçeride 8 bin, avlusuyla birlikte toplamda 12 bin kişinin çok rahat şekilde ibadet yapabileceği bir cami. Muş'ta birbirinden güzel camiler var. Burası çarşı merkezinde yer alıyor. Hiçbir vatandaşımızın dışarıda kalmadan rahat şekilde ibadet edebileceği bir cami oldu. Özel günlerimizde, cumalarımızda, bayramlarımızda böylesine bir camiye ihtiyaç vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Çakır, 1,5 yıldır süreci takip ettiğini, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştığını dile getirerek, "Burası binlerce hayırseverimizin katkılarıyla tamamlandı. Yoğun çalışma gösterildi. Böylesine güzel eserin ortaya çıkmasındaki en büyük pay derneğin. Allah razı olsun. Camimiz, Muş'umuza, tüm İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Muş Kızılay ekipleri ise cami çıkışında vatandaşa ikramda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi
        Bulanık'ta Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi
        Köyde erzakı tükenen aile, 112'den yardım istedi
        Köyde erzakı tükenen aile, 112'den yardım istedi
        Yolu kapanan mezrada erzak ve yem sıkıntısı olan ailenin yardımına ekipler...
        Yolu kapanan mezrada erzak ve yem sıkıntısı olan ailenin yardımına ekipler...
        Dondurucu soğukta yarışlara hazırlık
        Dondurucu soğukta yarışlara hazırlık
        Muş'ta spor tırmanış temel seviye eğitimi
        Muş'ta spor tırmanış temel seviye eğitimi
        Malazgirt'te "atasözleri ve deyimler sergisi" açıldı
        Malazgirt'te "atasözleri ve deyimler sergisi" açıldı