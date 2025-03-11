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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, iftar programına katıldı

        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 10:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 10:29
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        Malazgirt Kaymakamı Bayram, iftar programına katıldı
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        Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, kanaat önderleri ve iş insanlarıyla iftarda bir araya geldi.

        Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki işletmede düzenlenen iftar programında konuşan Bayram, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirtti.

        İlçenin gelişimi ve toplumsal dayanışmanın artırılması için bu buluşmaların önemli olduğunu vurgulayan Bayram, Malazgirt'in kalkınması için tüm kesimlerin iş birliği içinde çalışması gerektiğini kaydetti.

        Davetliler de ramazanın manevi atmosferinde bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Bayram'a teşekkür etti.

        İftara, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan, Konakkuran Belediye Başkanı Remzi Çetin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, kanaat önderleri ve iş insanları katıldı.

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