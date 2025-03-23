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        Muş'ta "geleneksel yorgancılık" kadınlar tarafından yaşatılıyor

        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce başlatılan kursa katılan kadınlar, geleneksel yöntemlerle yorgan yapmayı öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 12:23 Güncelleme: 23.03.2025 - 12:23
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        Muş'ta "geleneksel yorgancılık" kadınlar tarafından yaşatılıyor
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        SABRİ YILDIRIM - Muş'ta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce başlatılan kursa katılan kadınlar, geleneksel yöntemlerle yorgan yapmayı öğreniyor.

        Yüzyıllardır usta çırak ilişkisi ile devam eden yorgancılıkta ustaların sayısı giderek azalırken, Muş'ta da yıllardır bu işi yapan 2 usta, çeşitli nedenlerle mesleği bıraktı.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, yok olmaya aday meslekleri yaşatmak için başlattığı çalışma kapsamında geleneksel yorgancılık kursu açtı. Kız Yatılı İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen kursa katılan 12 kursiyer, usta öğreticilerden geleneksel yorgancılığın inceliklerini öğreniyor.

        Aldıkları eğitimle yorgan yapmaya başlayan kadınlar, yöre halkının severek kullandığı, çeyizlerin vazgeçilmezi yün yorganları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        Usta öğreticisi Ayşe Tan, ilde ilk kez açılan geleneksel yorgancılık kursuna kadınların ilgi gösterdiğini söyledi.

        Muş'ta 2 yorgan ustasının da mesleği bırakmasıyla işi yapacak kimsenin kalmadığını belirten Tan, "Kurs yaklaşık iki ay sürüyor. Muş'ta kışları çok çetin geçtiği için yün yorgan daha çok tercih ediliyor. Fabrikasyon ürünler çıktığı için yün yorganlar unutulmaya yüz tutmaya başladı. Biz de bunu gün yüzüne çıkarmak ve mesleği yaşatmak için kurs açtık." dedi.

        - "Kendi iş yerimi açmak istiyorum"

        Geleneksel yorgancılığın yaşatılması gerektiğini anlatan Tan, şunları kaydetti:

        "Koyun sahiplerinden yünü alıp yıkadıktan sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz. Yünden yorgan, yastık ve döşek yapıyoruz. Yorgancılık yüzyıllardır annelerimiz, nenelerimiz tarafından sürdürülen bir gelenekti. Yün yorgan daha sağlıklı olduğu için düğünlerde çeyizlik olarak kullanılıyor. Sentetik yorgan daha ucuz ve ulaşılabilir olduğundan gelinler genelde elyaf ve hazır fabrikasyon kullanmaya başladı. Halbuki en sağlıklısı yatağı, yorganı ve yastığı yün olandır. Biz de bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz. Kadınlar hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları yorganları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor."

        Kursiyer Hülya Adıyaman ise "Kursta hem meslek öğreniyoruz hem de evimizde kullanmak üzere yünden yorgan yapıyoruz. Burada meslek öğrendikten sonra kendi iş yerimi açmak istiyorum. Yorgancılık çok eskiye dayanıyor. Yeni nesil fazla yün tercih etmiyor. Tamamen elyaf ve fabrikasyon tarzı ürünlere yöneliyorlar ama sağlık açısından yünden yapılan yorgan, döşek ve yastık daha iyi." diye konuştu.

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