Muş'taki tatlıcılarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor

Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlıcılar, aldıkları siparişleri yetiştirmek için çaba gösteriyor.

Kent sakinlerinden gelen talebi karşılayabilmek için gece gündüz vardiyalı çalışan işletme sahipleri, baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve soğuk baklava gibi birçok tatlı türünü özenle hazırlıyor.

Ustaların hünerli elleriyle hazırlanan tatlılar, müşterilerin beğenisine sunuluyor.

İşletme sahibi Veysel Okşaş, AA muhabirine, her yıl bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl ramazan ayında en çok güllaç tüketildiğini ifade eden Okşaş, şöyle konuştu:

"Havaların soğuk olmasıyla şerbetli tatlılara rağbet vardı. Satışlardan memnunuz. Ustalarımız vardiyalı çalışıyor. Günde ortalama 100 tepsi tatlı çıkarıyoruz. Yaklaşık 1500 tepsi üretim yapacağız. Vatandaşlarımızın bilmedikleri, tanımadıkları yerden tatlı almamalarını öneriyoruz çünkü kullanılan yağın, şekerin bir standardı yok. Şeker pancarından yapılan şekeri kullanıyoruz. Şerbetli tatlıların tamamını üretiyoruz."