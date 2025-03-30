Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt'te bayram namazı kılındı

        Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar ilçedeki camilerde bayram namazı kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 07:42 Güncelleme: 30.03.2025 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt'te bayram namazı kılındı
        ABONE OL

        Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar ilçedeki camilerde bayram namazı kıldı.

        Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan ilçede, vatandaşlar camileri doldurdu.

        Merkez Camii'nde bir araya gelen ilçe sakinleri, bayram namazı kıldı, dua etti.

        Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da namaz kılan vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaymakam Bayram, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Kars'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 ağır yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı

        Benzer Haberler

        Muş Valisi Çakır'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Bulanık'ta husumetli aileler barıştırıldı
        Muş'ta özel gereksinimli öğrencilerin bayram tıraşını öğretmeni yaptı
        Muş'ta özel gereksinimli öğrencilerin bayram tıraşını öğretmeni yaptı
        Bulanık'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı
        Bulanık'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlık temizliği yapıldı
        DSİ, Muş'ta 22 yılda 83 bin 410 dekar tarımsal araziyi suyla buluşturdu
        DSİ, Muş'ta 22 yılda 83 bin 410 dekar tarımsal araziyi suyla buluşturdu
        VEDAŞ çalışanları Malazgirt'te iftar programında buluştu
        VEDAŞ çalışanları Malazgirt'te iftar programında buluştu