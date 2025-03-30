Malazgirt'te bayram namazı kılındı
Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar ilçedeki camilerde bayram namazı kıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde vatandaşlar ilçedeki camilerde bayram namazı kıldı.
Sabahın erken saatlerinde bayram namazı hareketliliği yaşanan ilçede, vatandaşlar camileri doldurdu.
Merkez Camii'nde bir araya gelen ilçe sakinleri, bayram namazı kıldı, dua etti.
Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da namaz kılan vatandaşların bayramını kutladı.
Kaymakam Bayram, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.