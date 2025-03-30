Malazgirt'te bayram namazı kılındı

Kaymakam Bayram, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştiren önemli günler olduğunu vurguladı.

Merkez Camii'nde bir araya gelen ilçe sakinleri, bayram namazı kıldı, dua etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.