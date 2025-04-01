Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan hasta ve yaşlılara ziyaret
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ramazan Bayramı dolayısıyla hasta ve yaşlıları ziyaret etti.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ramazan Bayramı dolayısıyla hasta ve yaşlıları ziyaret etti.
Kaymakam Bayram, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Bayramlarda dayanışmanın ve büyüklere saygının önemli olduğunu belirten Kaymakam Bayram, "Yaşlılar baş tacımızdır. Onların duaları bizim için en değerli hazinedir. Bayramlar, bir arada olmanın, paylaşmanın en güzel zamanlarıdır." dedi.
Kaymakam Bayram'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt da eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.