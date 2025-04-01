Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan hasta ve yaşlılara ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Ramazan Bayramı dolayısıyla hasta ve yaşlıları ziyaret etti.

Kaymakam Bayram, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlarda dayanışmanın ve büyüklere saygının önemli olduğunu belirten Kaymakam Bayram, "Yaşlılar baş tacımızdır. Onların duaları bizim için en değerli hazinedir. Bayramlar, bir arada olmanın, paylaşmanın en güzel zamanlarıdır." dedi.

Kaymakam Bayram'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt da eşlik etti.