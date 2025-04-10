Muş'ta kavga ihbarına giden polisler futbolcuların pasta sürpriziyle karşılaştı

Muş'un Bulanık ilçesinde kavga ihbarı üzerine İlçe Stadyumu'na giden polis ekipleri, futbolcuların hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

İlçede amatör ligde mücadele eden Kopsporlu futbolcular, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

İlçe Stadyumu'ndu antrenman yapan futbolcular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu.

Bunun üzerine stadyuma giden polis ekipleri, futbolcuların pasta ve tatlı sürpriziyle karşılaştı.

Futbolcular, pasta keserek Polis Haftası'nı kutladı, görevlerinde başarı diledi.

Destek Hizmetleri Büro Amirliğinden komiser Cem Tağma, ilk defa böyle güzel bir sürprizle karşılaştığını belirtti.

Tağma, emeği geçen Kopspor yöneticilerine ve futbolcularına teşekkür etti.

Kulüp başkanı Yasin Temel ise futbolun güzelliklerini etkinlikler yaparak göstermek istediklerini söyledi.