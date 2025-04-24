Bahar ebe, 7 yıldır köyleri gezerek kadın ve bebeklerin takibini yapıyor

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli ebe Bahar Pirinci, sorumluluk bölgesindeki 7 köy ve 1 mahalleyi sürekli dolaşarak hamile kadınların kontrollerini yapıyor, çocukların gelişim süreçlerini kontrol ediyor.

Malazgirt Aile Sağlığı Merkezi'nde 7 yıldır görev yapan ebe Pirinci, kurumdaki çalışmalarının yanı sıra mahalle ve köylerdeki hamile ve yeni doğum yapan kadınların, bebeklerin ve çocukların durumuyla da yakından ilgileniyor.

Haftanın belirli günleri merkezde görevli doktorla kilometrelerce yol giderek sorumluluk bölgesindeki mahalle ve köyleri ziyaret eden Pirinci, hamile kadınlara bu süreçte yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıyor.

Yeni dünyaya gelen bebeklerin gelişimini kontrol eden, çocukların aşı takibini yapan Pirinci, güler yüzü ve samimiyetiyle yöre sakinlerinin sevgisini kazanıyor.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki Aşağıkıcık köyüne giden Pirinci, burada kadınları gebelik süreciyle ilgili bilgilendirdi, çocukların kilo ve boy ölçümünü yaptı.

Pirinci, AA muhabirine, ilk görev yeri olan Malazgirt Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşların sağlığı için çaba gösterdiğini söyledi.

Merkeze bağlı 7 köy ve 1 mahalleye hizmet verdiğini belirten Pirinci, şöyle konuştu: "Haftanın belli günleri doktor ile mobil sağlık hizmetine çıkıyoruz. 7 köyde anne ve bebek sağlığı başta olmak üzere birçok konuda halkımıza destek oluyoruz. Kış, yağmur, çamur demeden bazen dağ yollarından, bazen de patika yollardan insanlara ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Köylere gittiğimde bebek ve çocuk aşılamaları, çocuk ve gebe gözlemleri, kan alma gibi rutin işlemlerin yanı sıra pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi hizmetleri de yerinde sunuyoruz. İnsanlarla bire bir temas halindeyiz. Onların hayatına dokunuyoruz. Anne adaylarının endişelerini bir nebze olsun hafifletmek, bir annenin doğuma hazırlanma sürecine ve emzirme deneyimine eşlik etmek, bir bebeğin gelişimini, büyümesini görmek bizim için tarifsiz bir mutluluk." - "Bizi aileden biri gibi gördüler" Bazen bir tansiyon ölçümüyle yaşlı birinin gülümsemesine şahit olmanın, hayır duasını almanın her şeyi unutturduğunu dile getiren Pirinci, şunları anlattı: