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        Muş'ta doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ters laleleri görüntüledi

        Muş'un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaya renk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:56 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:56
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        Muş'ta doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ters laleleri görüntüledi
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        Muş'un 1800 rakımlı Çizmeburun mevkisinde yetişen ve "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, doğaya renk kattı.

        Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, 3 saatlik yürüyüşün ardından Çevmeburun mevkisine giderek kısa süre önce açmaya başlayan ters laleleri görüntüledi.

        Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, basın mensuplarına, 20 kişilik ekiple koruma altında olan ters laleleri yerinde görmek için bölgeye gittiklerini söyledi.

        Doğanın eşsiz mirasını korumanın gençlerin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Özcan, şöyle konuştu:

        "Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için çok güzel fotoğraflar çektik. Yaklaşık 3 saatlik yürüyüşün ardından bu harika manzarayla buluştuk. Katılımcılarımız arasında doğaseverler, öğretmenler, öğrenciler, fotoğraf sanatçıları var. Her biri bu deneyimi kendi alanına taşıyacak. Ters laleler korunmalı çünkü onlar sadece birer bitki değiller, aynı zamanda coğrafyanın sesi, suskunluğun güzelliğidir. Bu konuda bilinçlendirme ve korumayla ilgili etkinliklerimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Dernek üyelerinden Sevil Polat ise ilk kez ters laleleri gördüğünü dile getirerek, "Arkadaşlarla yaklaşık 3 saatlik doğa yürüyüşünden sonra lalelerin bulunduğu alana geldik. Burası korunmaya değer bir yer. Buradaki halkı da bu anlamda bilinçlendirdik. Fotoğraflar çektik. Güzel bir gün oldu." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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