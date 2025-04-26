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        Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları ters laleleri görüntüledi

        Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, 1800 rakımlı Karaağaç beldesindeki dağlık alanda yetişen ve endemik tür olan ters laleleri görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 15:13 Güncelleme: 26.04.2025 - 15:19
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        Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları ters laleleri görüntüledi
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        Trabzon'dan Muş'a gelen fotoğraf tutkunları, 1800 rakımlı Karaağaç beldesindeki dağlık alanda yetişen ve endemik tür olan ters laleleri görüntüledi.

        Trabzon'dan kentte gelen 94 kişilik grup, ters laleleri görüntüleyebilmek için 1800 rakımlı bölgeye tırmandı.

        Gruptakiler, 2 saatlik zorlu tırmanışın ardından ulaştıkları bölgede, lalelerin oluşturduğu eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıttı.

        Trabzon Fotoğraf ve Dağcılık Kulübü Başkanı Abdullah Tosun, ekip olarak dağlarda ve ovalarda fotoğraf çektiklerini belirtti.

        - "Doğa sevgisi bazı güçlükleri aşmamızı sağlıyor"

        Fotoğraf çekmek için dünyanın her yerine gittiklerini ifade eden Tosun, şunları kaydetti:

        "Fotoğraf çekmeyi seven yaklaşık 400 kişilik grubumuz var. 2 yıl önce yine ters laleleri görüntülemek için gelmiştik. Bugün de 94 kişilik bir ekiple Muş'a geldik. Buraya ilk defa gelen ekip arkadaşlarımız paylaştığımız fotoğraflardan ve çıkan haberlerden dolayı ters laleleri görmek istedi. Bölgemizde de birçok endemik bitki var ama ters lale gibisi yok. Dağa tırmanışlarımız zorlu geçti ama doğa sevgisi bazı güçlükleri aşmamızı sağlıyor. Her zaman gelmeyi istiyorum. Memleketin toprağını, çiçeklerini ve insanlarını seviyoruz."

        Doğayı görüntülemenin eşsiz bir deneyim olduğunu dile getiren Tosun, "Yoğun iş temposundan sonra doğaya çıkan insanlar, psikolojik olarak kendilerine geliyorlar. Muş'ta doğaya, tarihe ve sanata çok büyük değer veriliyor. Biz de bu değerleri fotoğraf karelerine yansıtmaya çalışıyoruz." dedi.

        - "Kentin tarihi yerlerini de gezmeye çalışacağız"

        Trabzon Fotoğraf ve Dağcılık Kulübü İkinci Başkanı Murat Albayrak ise "Her hafta gezilerimiz oluyor. Kulübümüz kurulduğundan beri ilk defa bu kadar kalabalık bir gezi yapıyoruz. Ters laleleri, tatil zamanımıza denk geldiği için görüntüleme şansı bulduk. Kentin tarihi yerlerini de gezmeye çalışacağız." diye konuştu.

        Muş Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Kenan Demir de Trabzon'dan gelen fotoğraf tutkunlarının, Muş'un tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini görüntülediğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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