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        Muş'ta "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Muş'ta "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:15
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        Muş'ta "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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        Muş'ta "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen törende fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Muş Valiliği, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle Murat Köprüsü mevkisinde "2025 Aile Yılı Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        Etkinliğe katılan Muş Valisi Avni Çakır, beraberindekilerle çam fidanı dikti.

        Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Çakır, şöyle konuştu:

        "Aileniz ne kadar güçlüyse dünyada o kadar güçlüsünüz. Makamınız ve mevkiniz ne olursa olsun fark etmez. Eğer mutlu, güçlü, sizi seven, her daim sizi destekleyen bir aileye sahipseniz dünyanın en büyük makamına sahipsiniz. Güçlü bir aileye vurgu yapmak için en güzel etkinliklerden biri ağaçlandırma olsa gerek. Dikeceğiniz bir ağacın kökü ne kadar sağlamsa elbette o ağaç güçlü olur. Bir aileyi tarif etmek için en güzel tanımlardan biri bu olsa gerek. Zaman ağacı güçlendirir, köklendirir, dallandırır. Gençlerimize ağaç sevgisini öğretmek, yaşatmak ve aile bilincinin farkındalığını artırmak için buradayız."

        Etkinliğe, Vali Çakır'ın eşi Bahar Çakır, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay, Orman İşletme Müdürü Ufuk Çelik, kurum amirleri ve aileler katıldı.

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