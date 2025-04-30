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        Muş Valisi Çakır'dan, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:52
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        Muş Valisi Çakır'dan, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını, tarihin derinliklerinden gelen bir direnişin ve fedakarlığın izlerini bir kez daha yad ettiklerini belirtti.

        Tarih boyunca nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Muş'un, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın 1071'de başlattığı kutlu yürüyüşün izlerini taşıdığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

        "Bu mübarek topraklar, sadece bir zaferin değil, aynı zamanda milletimizin istiklal ve hürriyet mücadelesindeki direnişinin de simgesi olmuştur. 30 Nisan 1917 tarihinde, kahraman Muş halkı, Ermeni çetelerinin acımasız saldırılarına ve katliamlarına karşı büyük bir cesaret ve inançla karşı koyarak bu aziz şehrimizi işgalden kurtarmıştır. Bu destansı direniş, yalnızca Muş'un değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelelerin en şanlı sayfalarından birini teşkil etmektedir."

        O günün zor şartları altında, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden her ferdin, vatan toprağını savunmak için yekvücut olduğunu vurgulayan Çakır, "Sevdiklerini, evlerini, geleceğini feda ederek destanlaşan bir mücadele sergilemiştir. Tarih boyunca hür yaşamış ve esareti asla kabul etmemiş aziz milletimiz, Muş'ta bir kez daha onurunu, şerefini ve özgürlüğünü koruyacak güce sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        108 yıl önce gösterilen kararlılığın ve vatan sevgisinin, bugün de kendilerine ilham verdiğini, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

        "Aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu toprakları daha yaşanabilir, daha güçlü bir geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün bizlere düşen görev, atalarımızdan miras kalan bu kutlu mücadele ruhunu yaşatmak, geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimize bu şanlı tarihi hakkıyla anlatmak ve ecdadımızın emanetine en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Tarih, sadece geçmişi anlatmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe yürürken bize yön veren bir pusuladır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ecdadımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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