Muş Valisi Çakır'dan, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını, tarihin derinliklerinden gelen bir direnişin ve fedakarlığın izlerini bir kez daha yad ettiklerini belirtti.

Tarih boyunca nice medeniyetlere ev sahipliği yapan Muş'un, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın 1071'de başlattığı kutlu yürüyüşün izlerini taşıdığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu mübarek topraklar, sadece bir zaferin değil, aynı zamanda milletimizin istiklal ve hürriyet mücadelesindeki direnişinin de simgesi olmuştur. 30 Nisan 1917 tarihinde, kahraman Muş halkı, Ermeni çetelerinin acımasız saldırılarına ve katliamlarına karşı büyük bir cesaret ve inançla karşı koyarak bu aziz şehrimizi işgalden kurtarmıştır. Bu destansı direniş, yalnızca Muş'un değil, aynı zamanda milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelelerin en şanlı sayfalarından birini teşkil etmektedir."